İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2024 Cuma / 28 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7023
  • EURO
    36,7513
  • ALTIN
    2972.75
  • BIST100
    9646.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Biden'dan Rusya açıklaması: Şoke edici

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırısının 'şoke edici' olduğunu söyledi.

AA29 Kasım 2024 Cuma 09:27 - Güncelleme:
Biden'dan Rusya açıklaması: Şoke edici
ABONE OL

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik hava saldırısını "şoke edici" bularak kınadı.

ABD'nin Ukrayna'ya olan desteğini anımsatan Biden, "ABD, Ukrayna'yı ve özgürlük mücadelesini desteklemek üzere 50'den fazla ülkeyle birlikte hareket etmektedir." ifadesini kullandı.

Biden, Rusya'nın hava saldırısı sonucu birçok Ukraynalı sivilin elektriksiz kaldığını belirterek, ABD hükümetinin, Ukrayna'nın kışa hazırlığı amacıyla enerji şebekesinin dayanıklılığını artırmasına yardımcı olmak için çalışmalara devam ettiğini kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.