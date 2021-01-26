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Dünya

Biden'dan Rusya çıkışı: Tereddüt etmeyeceğim

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın eylemlerinden çok endişeli olduklarını söyledi. Biden, Rusya hakkındaki iddialara ilişkin ilgili kurumlardan bilgi talep ettiklerinin altını çizerek, 'Bu konuları Rusyalı muhataplarımızla konuşmaktan da tereddüt etmeyeceğim.' ifadesini kullandı.

AA26 Ocak 2021 Salı 00:56 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 00:56
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Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği kararname töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın muhalif Aleksey Navalnıy'ı gözaltına alması, ABD federal kurumlarına siber saldırı ya da Afganistan'daki ABD askerlerinin öldürülmesi için para teklif ettiği gibi iddiaların olduğuna dikkati çeken Biden, "Rusya'nın eylemlerinden çok endişeliyiz." diye konuştu.

Biden, Rusya hakkındaki iddialara ilişkin ilgili kurumlardan bilgi talep ettiklerinin altını çizerek, "Bu konuları Rusyalı muhataplarımızla konuşmaktan da tereddüt etmeyeceğim." ifadesini kullandı.

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