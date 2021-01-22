Biden'dan Rusya ve NATO'yu memnun edecek teklif

AA 22 Ocak 2021 Cuma 07:10 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 07:10

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın, Rusya'ya, süresi şubatta bitecek "Yeni Stratejik Silahları Azaltma Antlaşması'nı" (New START) 5 yıl daha uzatma teklifinde bulunmayı planladığını teyit etti.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında yeni yönetimin Rusya ile ilgili politikalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Biden'ın New START'ı uzatmayı planladığına ilişkin iddialara yanıt veren Psaki, "ABD'nin New START'ı 5 yıl daha uzatma niyetinde olduğunu teyit edebilirim." diye konuştu.

Psaki, Biden'ın bu anlaşmayı ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarına uygun bulduğunu belirterek, "New START, Rusya'nın nükleer gücünü kısıtlayan tek anlaşma." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'ya yönelik genel politikayla ilgili ise Psaki, "Rusya ile ABD'nin çıkarları doğrultusunda çalışsak da bu ülkeyi pervasız ve hasım eylemlerinden dolayı sorumlu tutacağız. Biden, İstihbarat Topluluğuna Solar Winds siber saldırısı ve Rusya'nın 2020 seçimlerine müdahalesi konusunda çalışma talimatı verdi. Aynı şekilde, Rusya'nın Aleksey Navalnıy'a yönelik kimyasal saldırı düzenlediği ve Afganistan'daki Amerikalı askerlerin öldürülmesi için Taliban'a para teklif ettiği iddialarını da araştıracağız." ifadelerini kullandı.

- UZATILMASI NATO VE RUSYA'YI MEMNUN EDECEK

Eski Başkan Donald Trump'ın karşı çıktığı ve seçildiği takdirde yenilemeyeceğini belirttiği anlaşmanın süresinin uzatılmasının hem NATO'yu hem de Rusya'yı memnun edeceği ifade ediliyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, iki ülkeye de "New START'ı uzatmaları" çağırısında bulunmuştu.

5 Şubat 2010'da Eski ABD Başkanı Barack Obama ile Eski Rusya Devlet Başkanı Dimitry Medvedev tarafından imzalanan New START Antlaşması, 5 Şubat'ta geçerliliğini yitiriyor.

Antlaşma, Rusya ve ABD'nin konuşlu nükleer silah başlıklarının sayısını 1,550'ye indirmesini şart koşuyor.

ABD Senatosu 2010'da ABD'nin karada konuşlu füzeler, kıtalararası balistik füze kapasiteli denizaltılar ve nükleer kapasiteli bombardıman uçaklarından oluşan üç kademeli nükleer gücünü modernize etmesi karşılığında, Obama'nın imzaladığı antlaşmayı onaylamıştı.

Trump'ın Ortak Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Antlaşmasından 2 Ağustos 2019'da çekilmesi ile New START anlaşması, "ABD ile Rusya arasındaki son nükleer silahları kısıtlama anlaşması" olarak biliniyor.