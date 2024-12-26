İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2024 Perşembe / 25 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2841
  • EURO
    36,7103
  • ALTIN
    2973.11
  • BIST100
    10006.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Biden'dan Rusya'ya kınama

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya ait enerji şebekelerine yönelik saldırısını kınayarak 'acımasız' olarak nitelendirdi.

AA26 Aralık 2024 Perşembe 09:02 - Güncelleme:
Biden'dan Rusya'ya kınama
ABONE OL

ABD Başkanı Biden, yazılı bir açıklama yaparak Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınadı.

Biden, açıklamasında, "Bu acımasız saldırının amacı, kış aylarında Ukrayna halkının ısınma ve elektriğe erişimini kesmek ve ülkenin enerji şebekesinin güvenliğini tehlikeye atmak." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko, Rus ordusunun Ukrayna'nın enerji altyapısına yoğun saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Galuşçenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düşman, tekrar enerji sektörüne yoğun saldırı düzenledi." ifadesini kullanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.