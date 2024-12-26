Biden'dan Rusya'ya kınama

ABD Başkanı Biden, yazılı bir açıklama yaparak Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınadı.

Biden, açıklamasında, "Bu acımasız saldırının amacı, kış aylarında Ukrayna halkının ısınma ve elektriğe erişimini kesmek ve ülkenin enerji şebekesinin güvenliğini tehlikeye atmak." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko, Rus ordusunun Ukrayna'nın enerji altyapısına yoğun saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Galuşçenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düşman, tekrar enerji sektörüne yoğun saldırı düzenledi." ifadesini kullanmıştı.