4 Temmuz 2021 Pazar 10:43 - Güncelleme: 4 Temmuz 2021 Pazar 10:43

ABD Başkanı Joe Biden, Rusların Amerikan şirketlerini etkileyen son büyük ölçekli siber saldırıyla ilgileri olup olmadığından henüz emin olmadıklarını açıkladı.

ABD Başkanı Biden, Bloomberg muhabirinin 'Son siber saldırının arkasında Ruslar olup olmadığı" sorusuna, "Emin değiliz" cevabını verdi.

Bloomberg, ABD başkanının siber saldırının Rusya tarafından gerçekleştirildiğinin ortaya çıkması halinde, ABD'nin bunu yanıtsız bırakmayacağı konusunda uyardığını aktardı.

ABD'DE 200 ŞİRKET BÜYÜK FİDYE YAZILIM SALDIRISINA UĞRADI

ABD şirketleri geniş kapsamlı siber saldırıya uğradı. Siber güvenlik firması Huntress Labs, saldırıya uğrayan firma sayısının 200'den fazla olduğunu açıkladı.

BBC'nin haberine göre, siber güvenlik firması Huntress Labs, yaklaşık 200 ABD şirketinin büyük fidye yazılım saldırısına uğradığını açıkladı.

Firma, saldırının Florida merkezli bilişim firması Kaseya'yı hedef aldığını belirterek, siber saldırıyı Rusya bağlantılı REvil fidye yazılım çetesinin gerçekleştirmiş olabileceği tahmininde bulundu.

UYGULAMALARDAN BİRİ ELE GEÇİRİLMİŞ OLABİLİR

Kaseya da yaptığı açıklamada, "olası bir saldırının" araştırıldığını ifade ederek, VSA yazılımı kullanan müşterilere, sunucularını hemen kapatması için çağrıda bulundu.

Açıklamada, kurumsal sunucuları, masaüstü bilgisayarları ve ağ cihazlarını çalıştıran uygulamalardan birinin saldırıda ele geçirilmiş olabileceğinin altı çizildi.

Kaseya, "az sayıda" şirketin siber saldırıdan etkilendiğini belirtirken, Huntress Labs saldırıya uğrayan firma sayısının 200'den fazla olduğunu açıkladı.

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Ajansı (CISA) da saldırıyı incelenmek üzere harekete geçtiğini duyurdu.