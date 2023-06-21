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Dünya

Biden'dan Şi'ye ''diktatör'' yakıştırması

ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 'diktatör' olduğunu ima etti.

AA21 Haziran 2023 Çarşamba 07:11 - Güncelleme:
Biden'dan Şi'ye ''diktatör'' yakıştırması
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California'da düzenlenen bir kampanya resepsiyonunda konuşan Biden, Şi'nin Şubat'ta Amerikan hava sahasına giren Çin "casus balonunun" düşürülmesine verdiği tepkinin nedeninin "balonun orada olduğunu bilmemesinden" kaynaklandığını öne sürdü.

Biden, "Ciddiyim. Ne olduğunu anlamadıkları zaman diktatörler için bu, büyük bir utanç kaynağıdır." şeklinde konuştu.

Şi'nin balonun Amerikan hava sahasında vurularak düşürüldüğü zaman "utandığını" ve "balonun orada olduğunu bile bilmediğini" söyleyen Biden, "En önemli nokta, şu anda yeniden bir ilişki kurmak istediği bir durumda olması." dedi.

Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çin ziyaretinde "iyi bir iş çıkardığını" belirtti ancak diğer yandan ilişkilerin iyi bir hal almasının zaman alacağını ifade etti.

ABD Başkanı ayrıca Çin'in ciddi ekonomik sorunları olduğunu kaydederek, "Çin için endişelenin ama Çin'le ilgili endişelenmeyin." yorumunu yaptı.

Çin Devlet Başkanı'nın ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasındaki Quad ittifakından da rahatsız olduğunu dile getiren Biden, Şi'nin kendisini arayarak bunu yapmamalarını istediğini ifade etti.

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