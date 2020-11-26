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Dünya

Biden'dan söz: Normale döneceğiz

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, ABD halkına 'hayat normale dönecek' sözü verdi.

AA26 Kasım 2020 Perşembe 00:55 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 01:00
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ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Amerikalılara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yenecekleri ve hayatın normale döneceği sözünü verdi.

Biden, "Şükran Günü" öncesi "Biz bir virüs ile savaştayız, birbirimizle değil" diyerek, ABD halkına beraberlik mesajı verdi.

Salgının herkesi yorduğunu ve ülkeyi böldüğünü belirten Joe Biden, "Bu virüsü yenebileceğimizi biliyorum ve yeneceğiz de. Size söz veriyorum, hayat normale dönecek" dedi.

Biden, ABD halkını, "Şükran Günü" ile başlayan ve Noel ile yeni yılın da yaklaşmasıyla tatil sezonunda rekor sayıda artan vakalar nedeniyle seyahat etmemeleri konusunda da uyardı.

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