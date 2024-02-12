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Dünya

Biden'dan Trump'ın NATO ile ilgili sözlerine tepki

ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump'ın NATO'ya finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellememe tehdidinde bulunduğu şeklindeki ifadelerini 'dehşet verici ve tehlikeli' olarak nitelendirdi.

AA12 Şubat 2024 Pazartesi 11:45 - Güncelleme:
Biden'dan Trump'ın NATO ile ilgili sözlerine tepki
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The Hill gazetesinin haberine göre, Biden yaptığı açıklamada, eski ABD Başkanı Trump'ın NATO ile ilgili açıklamalarını eleştirerek, ikinci Trump döneminin ülkenin dış ilişkilerine zarar vereceğini kaydetti.

Trump'ı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "savaş ve şiddet konusunda destek vermek"le suçlayan Biden, Trump'ın açıklamalarını "dehşet verici ve tehlikeli" olarak nitelendirdi.

Biden, "Trump seçimi kazanması halinde, olası Rus saldırılarında NATO müttefiklerini terk edeceğini belirtiyor." ifadesini kullandı.

- TRUMP'TAN "SAVUNMA HARCAMALARINI YAPMAYAN NATO ÜYELERİNİ KORUMAMA TEHDİDİ"

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin South Carolina eyaletinde yaptığı konuşmada, başkan olduğu dönemde, NATO'ya finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellememe tehdidinde bulunduğunu belirtmişti.

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