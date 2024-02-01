İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2024 Perşembe / 22 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3402
  • EURO
    33,0341
  • ALTIN
    2013.76
  • BIST100
    8646.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Biden'dan Yahudi yerleşimciler hakkında kararname
Dünya

Biden'dan Yahudi yerleşimciler hakkında kararname

ABD Başkanı Joe Biden, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde şiddet olaylarına karışan Yahudi yerleşimcileri hedef alan bir kararname çıkarmayı planladığını açıkladı.

IHA1 Şubat 2024 Perşembe 19:33 - Güncelleme:
Biden'dan Yahudi yerleşimciler hakkında kararname
ABONE OL

ABD Başkanı Joe Biden, başkent Washington DC'deki Capitol Hill'de Ulusal Dua Kahvaltısı'nda açıklamalarda bulundu. Biden, Ürdün'deki ABD üssüne düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 3 ABD askerini anarak, ABD ve dünyanın dört bir yanında pek çok kişinin hissettiği acı ve tutkuyu anladığını söyledi.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalara değinen Biden, "Korkunç koşullar altında yaşayan herkes için, esir tutulan, bombardıman altında olan ya da bir sonraki yemeğin nereden geleceğini ya da gelip gelmeyeceğini bilmeden yerinden edilen masum erkekler, kadınlar ve çocuklar için dua ediyoruz. Sadece barış için dua etmiyoruz, İsrail halkı ve Filistin halkı için barış, güvenlik ve haysiyet için aktif olarak çalışıyoruz" dedi.

Gazze Şeridi'ndeki esirlerin evlerine geri dönmeleri için "gece gündüz" çaba sarf ettiklerini ifade eden Biden, aynı zamanda "insani krizi hafifletmek, Gazze ve İsrail'e barış getirmek ve iki halk için iki devletle kalıcı barışı sağlamak" için çalıştığını söyledi.

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde şiddet olaylarına değinen Biden, söz konusu şiddet olaylarına karışan Yahudi yerleşimcileri hedef alan bir kararname çıkarmayı planladığını açıkladı.

  • Yahudi yerleşimciler
  • Batı Şeria
  • biden

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.