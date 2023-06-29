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Dünya

Biden'dan yeni gaf! ''Putin, Irak'taki savaşı kaybediyor''

Gaflarına bir yenisini daha ekleyen ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'Irak'taki savaşı kaybettiğini' söyledi.

29 Haziran 2023 Perşembe 10:23 - Güncelleme:
Biden'dan yeni gaf! ''Putin, Irak'taki savaşı kaybediyor''
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ABD Başkanı Joe Biden gaflarıyla gündem olmaya devam ediyor. Beyaz Saray'a dönüşünde ayaküstü gazetecilerle sohbet eden Biden, burada yeni bir gafa imza attı.

Rusya'daki Wagner krizine dair bir soruya yanıt verirken Ukrayna diyeceği yerde ağzından ABD'nin işgal ettiği bir ülkenin ismi çıktı. Biden, "O (Putin) Irak'ta savaşı kaybediyor, evinde savaşı kaybediyor." dedi.

Biden'ın daha önce de ülkeleri karıştırdığı, siyasetçilerin ismini yanlış söylediği olmuştu.

BİDEN'IN YÜZÜNDEKİ GİZEMLİ İZ

Biden'ın yüzüne dikkatle bakan gazetecilerin gözünden bir ayrıntı kaçmadı. Biden'ın her iki yanağında da dikdörtgen şekiller vardı.

Sebebine dair sorular sosyal medyada günden olunca Beyaz Saray'dan açıklama gecikmedi.

Biden'ın 2008'den bu yana uyku apnesi olduğu ve "sürekli pozitif hava yolu basıncı" makinesi kullandığı açıklandı.

İsmi açıklanmayan bir yetkili de Biden'ın cihazı uyku kalitesini artırmak için son haftalarda kullanmaya başladığını söyledi.

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