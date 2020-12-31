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Dünya

Biden'den GKRY'ye mesaj

Biden'den 'Rum hükümeti ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum' mesajı.

AA31 Aralık 2020 Perşembe 18:55 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 18:55
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ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ve Rum hükümeti ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Rum basınında yer alana habere göre, GKRY Hükümet Sözcüsü Kyriacos Koushios'un yaptığı yazılı açıklamaya göre, Biden, seçim zaferinin ardından kendisini kutlayan Anastasiadis'e teşekkür mektubu yolladı.

Biden, mektubunda, "GKRY lideri Anastasiadis ve Rum hükümeti ile iki ülke ve halklarının karşı karşıya olduğu ortak zorlukları ele almak için çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Mektubunda Rum lider Anastasiadis ile görüşmeyi arzuladığını belirten Biden, Yardımcısı Kamala Harris ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve iklim değişikliği gibi küresel sorunların yaşandığı ve uluslararası iş birliği gerektiren bir dönemde Başkanlık görevini devraldıklarını vurguladı.

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