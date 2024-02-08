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  • Biden'den yeni gaf! 2017'de ölen eski Almanya Başbakanı Kohl ile Merkel'i karıştırdı
Dünya

Biden'den yeni gaf! 2017'de ölen eski Almanya Başbakanı Kohl ile Merkel'i karıştırdı

ABD Başkanı Joe Biden, bu kez de 2017'de hayatını kaybeden eski Almanya Başbakanı Helmut Kohl ile Angela Merkel'i karıştırdı.

AA8 Şubat 2024 Perşembe 15:42 - Güncelleme:
Biden'den yeni gaf! 2017'de ölen eski Almanya Başbakanı Kohl ile Merkel'i karıştırdı
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Politico'nun haberine göre, Manhattan'daki kampanya etkinliğine katılan Biden, 2021'de düzenlenen G7 toplantısında liderlerle 6 Ocak Kongre baskını olayları hakkında konuştuklarını hatırlattı.

Merkel ile anısını anlatacakken gaf yaparak Merkel'i 2017'de hayatını kaybeden Kohl ile karıştıran Biden, "Sonra Helmut Kohl bana döndü ve 'Sayın Başkan, 1000 kişinin İngiltere Parlamentosunun kapılarını kırdığını, içeri girerken bazı polisleri öldürdüğünü ve başbakanın göreve başlamasını engellediğini öğrenseydiniz ne derdiniz?' dedi." ifadelerini kullandı.

Biden, 6 Ocak'ta da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile karıştırarak 28 yıl önce hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand ile görüştüğünü söylemişti.

Beyaz Saray da zaman zaman dil sürçmeleri, boşlukla tokalaşması ve düşmeleriyle gündeme gelen Biden'ın gafını "Macron" şeklinde düzeltmişti.

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