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Dünya

Biden'ı görevden alma çağrısı mı yapacak? Harris hakkında çarpıcı iddia

ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Chip Roy, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, 'Anayasa'nın 25. Ek Maddesi'ni' kullanarak Başkan Joe Biden'ı görevden alma çağrısı yapması için tasarı hazırlığında olduğunu duyurdu.

AA28 Haziran 2024 Cuma 18:43 - Güncelleme:
Biden'ı görevden alma çağrısı mı yapacak? Harris hakkında çarpıcı iddia
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Roy sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Biden'ın, "başkanlık görev ve yetkilerini başarılı şekilde yerine getiremediği" için görevden alınması gerektiği çağrısında bulunacağını belirtti.

Harris'i anayasanın ek maddesi gereği yetkilerini kullanmaya çağıran Roy, "Başkan Yardımcısı'na, 25. maddenin 4'üncü alt maddesi uyarınca yetkilerini derhal kullanma kararı alarak Başkan'ın (Biden) yetki ve görevlerini başarılı şekilde yerine getiremediği için kabinenin başlıca görevlerini devralma çağrısı yapan bir tasarı sunmayı düşünüyorum." paylaşımında bulundu.

Tasarının, cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde gündeme gelerek oylanması ve "evet" oyuyla geçmesi durumunda Harris'e, Biden'ın görevden alınması konusundaki cevabını Kongreye iletmesi için 24 saat süre tanıyacak.

ABD Anayasası'nın 25. ek maddesi, bir ABD başkanının görevini yerine getiremeyeceğine kanaat getirilmesi durumunda, başkanın görevden alınarak yerine başkan yardımcısının geçici olarak görevi devralması sürecini düzenliyor.

Maddenin uygulanması için ise Harris'in başkanı görevden alma kararına kabine üyelerinin salt çoğunluğunun destek vermesi gerekiyor.

  • biden
  • Kamala Harris
  • ABD

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