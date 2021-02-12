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Dünya

Biden'ı tehdit etmişti! '5 yıl hapis, 250 bin dolar para cezası...'

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde yaşayan 27 yaşındaki David Kyle Reeves, Başkan Joe Biden'ı tehdit etmekten tutuklandı. Başkanı tehdit etmekle suçlanan Reeves'ın 250 bin dolar para cezası ve 5 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi.

star.com.tr12 Şubat 2021 Cuma 13:21 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 13:21
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ABD'de Beyaz Saray santralini arayarak Biden'ı tehdit eden David Kyle Reeves adındaki genç, tutuklandı.

Kuzey Karolina yargı organları tarafından yapılan açıklamaya göre, bir federal suç duyurusu üzerine, federal mahkeme 27 yaşındaki David Kyle Reeves, ABD Başkanı'nı tehdit etmekle suçlandı.

ABD Sulh Hakimi Yargıç David C. Keesler huzurunda görülen bir duruşma yapıldı ve Reeves, Cuma günü tutuklandı.

Savcılığa göre, 28 Ocak ile 1 Şubat arasında Reeves, Beyaz Saray santraliyle telefonla temasa geçti ve başkan ile diğer yetkililere karşı tehditler savurdu.

Basın açıklamasında, "Bugünkü duruşmanın ardından, Yargıç Keesler Reeves'in gözaltında kalmasına karar verdi." ifadeleri kullanıldı.

ABD başkanını tehdit etme suçu, en fazla beş yıl hapis ve 250 bir dolar para cezası öngörüyor. ABD Gizli Servisi olayı araştırıyor.

star.com.tr

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