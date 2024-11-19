Putin'in imzaladığı kararnameye göre, Rusya'nın nükleer silahların kullanım koşullarının belirlenmesine ilişkin şartlarda bazı güncellemeler yapıldı.

Yeni doktrinde, bir ülkenin, nükleer silah sahibi başka bir ülke desteğiyle Rusya topraklarına balistik füze saldırısı yapması durumunda Rusya'nın nükleer yanıt vermesine olanak verilirken insansız hava araçları veya savaş uçaklarıyla yapılan saldırılar da bu kapsama alındı.

Rusya'ya "bir ittifak üyesi tarafından saldırganlık yapılması" da yine nükleer yanıt verilebilecek bir gelişme şeklinde tanımlanırken söz konusu ülkenin bağlı olduğu tüm ittifak üyeleri da olası saldırganlığın tarafı sayılacak.

MACRON, UKRAYNA'YA VERİLEN UZUN MENZİLLİ FÜZELERİN RUSYA TOPRAKLARINDA KULLANMA İZNİNİ "DOĞRU" BULUYOR

Fransa'nın kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre Macron, G20 Liderler Zirvesi kapsamında gittiği Brezilya'da yaptığı basın açıklamasında, ABD'nin, Ukrayna'ya uzun menzilli füzeleri Rusya topraklarında kullanması için izin verdiğine ilişkin tartışmaları değerlendirdi.

Macron, ABD'nin Ukrayna'nın bu füzeleri kullanılmasına izin verme kararını "kesinlikle doğru" bulduğunu ifade ederek, Kuzey Kore birliklerinin Rusya'nın yanında seferber edilmesiyle birlikte Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ciddi bir değişim yaşandığını savundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, gerilimi tırmandıran tarafın Rusya olduğunu belirterek, "Bunu, bilindiği gibi çok saldırgan bir güç olan ve çok uzun menzilli füzelerle nükleer program yürüten Kuzey Kore'yi kendi tarafına çekerek yapıyor. Bu durum, ABD'nin kararında etkili olan bu savaştaki ciddi bir kırılma noktasıdır." ifadelerini kullandı.

POLONYA: ABD'NİN, ATACMS'LARIN RUS TOPRAKLARINDA KULLANILMA İZNİ VERMESİ SAVAŞIN DÖNÜM NOKTASI

Polonya basınında yer alan haberlere göre, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin, Ukrayna'ya temin edilen uzun menzilli Amerikan silahlarının Rusya topraklarında kullanılmasına izin verdiği yönündeki haberleri ele aldı.

Son dönem Ukrayna'ya yönelik Rus füze saldırılarında keskin artış görüldüğünü kaydeden Duda, saldırılarla öncelikle sivil altyapının hedef alındığını söyledi.

Duda, "(Joe) Biden'ın Ukrayna'nın ABD'nin tedarik ettiği orta menzilli füzeleri kullanarak Rusya'daki hedefleri vurmasına izin verme kararı kritik." dedi.

ABD'nin bu kararının "savaşın dönüm noktası" olduğuna dikkati çeken Duda, bunun Batı'nın, Rus saldırganlığına karşı kararlı duruşunu güçlendirdiğini belirtti.

Polonyalı lider, Biden'ın bu hamlesinin Rusya'ya karşı, Ukrayna'nın Batı'dan sağlam ve kararlı destek aldığına dair açık bir sinyal gönderdiğini söyledi.

Savaşın, başladığı 24 Şubat 2022'den bu yana 1000. gününe girdiğine dikkati çeken Duda, "Ukrayna'nın kendini etkili bir şekilde savunacak araçlara ihtiyacı var." dedi.