AA 25 Şubat 2021 Perşembe 07:55 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 08:08

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Joe Biden'ın Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğüne aday gösterdiği eski diplomat William Burns, Senatodaki adaylık oturumunda, ABD'nin istihbarat açısından en önemli rakiplerinin önce Çin, ardından Rusya olduğunu söyledi.

Burns, Senato İstihbarat Komitesindeki oturumda senatörlerin Çin, Rusya ve İran ile ilgili sorularını yanıtladı.

Eski Başkan Barack Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcılığı yapan Burns, CIA Direktörlüğü için onaylanması durumunda ABD'nin Çin ve Rusya ile istihbarat anlamında rekabette güçlü olmasını sağlayacak tüm adımları atacağını belirtti.

Özellikle Pekin ile başta siber güvenlik olmak üzere teknoloji ve telekomünikasyon alanlarında ciddi bir mücadele halinde olduklarını vurgulayan Burns, CIA'in özellikle "teknolojik üstünlüğü" sağlamak için önemli yatırımlar yaptığının altını çizdi.

ABD'nin istihbarat noktasındaki en önemli rakibinin Pekin olduğunu vurgulayan Burns, Çin ile rekabetin kendileri için asıl öncelik olacağını ifade etti.

Çin'in yurt dışında Konfüçyüs Enstitüleri üzerinden "sempati" yaratmaya çalıştığının farkında olduklarını, bu ve benzeri kurumların faaliyetlerini izlediklerini kaydeden Burns, ABD'deki Konfüçyüs Enstitülerine ev sahipliği yapan üniversite ya da benzeri kurumların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Burns, orta vadede Çin ile olan rekabetlerinde dezavantajlı duruma düşmemek için teşkilat bünyesinde Mandarin bilen personel sayısını artırmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.

- "PUTİN'İN RUSYA'SINI ÖNEMSİZ GÖRMEK HATADIR"

Rusya'nın da özellikle siber saldırılarla ABD'yi zorlamaya çalıştığını söyleyen Burns, "Solarwinds saldırısı, siber saldırılara karşı ne kadar uyanık olmamız gerektiği yönünde önemli bir uyarı mesajıdır. Bu tür dışarıdan gelen saldırıları tespit etmek CIA için temel önceliktir." ifadesini kullandı.

Burns, daha önce Moskova'da da görev yaptığını hatırlatarak, "Orada öğrendiğim şey şudur; Putin'in Rusya'sını önemsiz görmek her durumda hatadır. Rusya birçok bakımdan gerileyen bir güç olabilir fakat Putin'in önderliğinde en az yükselen Çin kadar yıkıcı olabilir." değerlendirmesini yaptı.

- ABD'NİN ÖNCELİĞİ, İRAN'IN NÜKLEER SİLAHLARA SAHİP OLMAMASI

Biden'ın CIA Direktörü adayı, ABD için İran ile ilgili en temel önceliğin "Tahran'ın nükleer silahlara sahip olmaması" olduğunu vurguladı.

İran'ın nükleer anlaşmadaki orijinal taahhütlerine tamamen dönmesi durumunda ABD'nin de aynı şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade eden Burns, CIA olarak bu konuda kendi alanlarına düşeni yapacaklarını belirtti.

Burns, "İran'ın tehditkar eylemlerine karşılık verebilmek için komple bir strateji olmalı; bu ister balistik füzelerle ilgili olsun, ister bölgesindeki istikrarsızlaştırıcı adımları olsun, isterse kendi halkına karşı insan hakları ihlalleri olsun." şeklinde konuştu.

CIA'in daha önce "sorgulama yöntemi" olarak uyguladığı ve suda boğulma hissi yaratan "waterboarding" adlı yöntem konusundaki fikri sorulan Burns, "Bu uygulama ilgili yasalara göre bir işkencedir ve buna tamamen karşıyım." dedi.

Komitede onay alması beklenen Burns'ün CIA Direktörü olabilmesi için Senato Genel Kurulundaki oylamada salt çoğunluğun oyunu alması gerekiyor.