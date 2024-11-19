Biden'ın danışmanı ateşkes için Beyrut'ta

Siyasi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Hochstein'in ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Necib Mikati ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na indikten sonra Hochstein'in çantaları havalimanında uygulanan prosedürler çerçevesinde kapsamlı bir incelemeye tabi tutuldu.



- HİZBULLAH'IN ANLAŞMA TASLAĞINA YANITINI BERRİ'YE İLETTİĞİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanması amacıyla bir anlaşma taslağını geçen hafta Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'ye teslim etmişti.

Lübnan basını, dün Hizbullah'ın anlaşma taslağına yanıtını Berri'ye ilettiğini öne sürmüştü.

Hochstein'in ateşkes çabaları kapsamında temaslarda bulunmak üzere Beyrut ve Tel Aviv'i ziyaret edeceği kaydedilmişti.