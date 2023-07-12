Biden'ın elindeki not ifşa oldu: Dikkat çeken Türkiye detayı

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde önemli kararlar alındı.

ABD Başkanı Biden, zirveye katılmadan önce İngiltere'nin başkenti Londra'da Başbakan Sunak'la görüştü. İki lider kameraların karşısına geçerek sohbet etti.

Görüşme sırasında Biden'ın elinde not kağıdı bulunuyordu. ABD Başkanı'nın elindeki kağıtta yazanlar ifşa olunca, kağıtta Türkiye'nin de konu başlıklarından biri olduğu ortaya çıktı.

İKİNCİ ANA MADDE TÜRKİYE

Bir basın mensubunun çektiği fotoğraflara göre Biden'ın ana gündem maddelerinden biri Türkiye'ydi. Sunak'la görüşmesinde NATO ana başlığı altında Ukrayna'nın ardından Türkiye ikinci sırada yer alıyordu.

TÜRKİYE ALT BAŞLIKLARI: İSVEÇ, AB VE F-16

Türkiye konusundaki alt başlıklar arasında ise, İsveç, Avrupa Birliği (AB) ve F-16 notlarının düşüldüğü görüldü.

ÜÇÜNCÜ ANA MADDE

Geçen ay açıklanan yeni ABD-İngiltere ekonomik anlaşmasına atıfta bulunan "Atlantik Deklarasyonu" ve yapay zeka da görüşmenin 3. gündem maddesi olarak dikkat çekti.

DAHA ÖNCE DE AYNI YÖNTEME BAŞVURMUŞTU

Biden, geçtiğimiz yıl da kendisi için hazırlanan hatırlatma kartını yanlışlıkla basın mensuplarına göstermişti.

Basın mensuplarının çektiği karelerde kartta, "SEN Roosevelt Toplantı Salonu'na gireceksin ve merhaba diyeceksin, SEN kısa bir konuşma yapacaksın, SEN teşekkür edeceksin, SEN kürsüden inip salondan çıkacaksın" yazdığı görülmüş ve Biden'ın alzheimer olduğu iddiaları yeniden alevlenmişti.