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Dünya

Biden'ın eşi Jill Biden'dan Ukrayna'ya sürpriz ziyaret

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden 'sürpriz' bir şekilde Ukrayna'yı ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska ile bir araya geldi.

AA8 Mayıs 2022 Pazar 17:37 - Güncelleme:
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Anneler Günü'nü Ukraynalı mülteci annelerle geçirmek için Romanya ve Slovakya'yı ziyaret eden Jill Biden, "sürpriz bir şekilde" Ukrayna'ya geçti.

Slovakya'nın Kösice kentinden araçla Ukrayna'nın Uzhhorod kasabasına geçen Jill Biden, burada Olena Zelenska ile bir okulda bir araya geldi.

Anneler Günü münasebetiyle Zelenska'ya bir buket çiçek veren Biden, "Buraya Anneler Günü'nde gelmek istedim. Ukrayna halkına bu savaşın durması gerektiğini, zalimce olduğunu ve ABD halkının Ukrayna halkının yanında olduğunu göstermeye geldim." ifadesini kullandı.

Zelenska da Jill Biden'ın tehlikeli bir zamanda Ukrayna'ya yaptığı ziyarete işaret ederek, "Sizin desteğinizi ve liderliğinizi her zaman hissediyoruz." ifadesini kullandı.

Jill Biden, görüşmenin ardından programına devam etmek için Kösice'ye geri döndü.

  • Joe Biden
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