Biden'ın G7 yemeğinden Macron paylaşımı

DHA 12 Haziran 2021 Cumartesi 09:54 - Güncelleme: 12 Haziran 2021 Cumartesi 09:55

G7 Zirvesi'nin dün yapılan görüşmelerinden sonra, liderler, Kraliçe 2. Elizabeth'in de katıldığı ekolojik yağmur ormanlarının yer aldığı Eden Project bahçesindeki yemekte bir araya geldi. Resepsiyon sırasında Kraliçe'nin merkezde bulunduğu 'aile fotoğrafı' çektiren liderler, ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Başkan Biden resmi sosyal medya hesabından, Macron ile ikili görüşmelerine dair fotoğrafla birlikte "Başkan Macron ve ben birlikte duruyoruz, karşılaştığımız en sert zorlukların üstesinden gelmeye hazırız" mesajını paylaştı.