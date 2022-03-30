İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2022 Perşembe / 27 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6591
  • EURO
    16,3837
  • ALTIN
    911.077
  • BIST100
    2230.15
Dünya

Biden'ın oğlu hakkında çarpıcı iddia

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Çin devletiyle ilişkili bir enerji şirketiyle anlaşmalar yaptığı ve milyonlarca dolarlık ödeme aldığı ortaya çıktı.

AA30 Mart 2022 Çarşamba 23:52 - Güncelleme: 30 Mart 2022 Çarşamba 23:58
ABONE OL

Washington Post gazetesi, Hunter Biden'ın Delaware eyaletinde bir bilgisayar tamircisinde ortaya çıkan bilgisayarındaki belgelerin detaylarını yayımladı.

Hunter Biden'ın Çin devletiyle ilişkili enerji şirketi CEFC China Energy ile yaptığı anlaşmaların detayına yer verilen haberde, bilgisayarda bulunan belgelere göre söz konusu şirketin Hunter Biden ve amcası James Biden'a 2017'den itibaren 14 aylık bir süreçte 4,8 milyon dolarlık ödeme yaptığı kaydedildi.

Haberde, Joe Biden'ın bu iş ilişkisinden kişisel olarak bir kar elde etmediğini ancak bu ilişkilerin kurulmasında Biden'ın geldiği pozisyonların etkili olduğu vurgulandı.

- New York Post, Hunter Biden'ın bilgisayarını ortaya çıkarmıştı

New York Post gazetesinin 14 Ekim 2020'de yayımladığı haberde, Hunter Biden'ın Delaware'deki bir bilgisayar tamircisinde bilgisayarının bulunduğunu ortaya çıkarmıştı.

Biden'ın, Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcının görevden alınması için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti.

  • Joe Biden
  • Hunter Biden
  • biden oğlu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.