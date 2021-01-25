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  • Biden'ın seçim kampanyası ''kaynağı belirsiz para'' ile desteklenmiş!
Dünya

Biden'ın seçim kampanyası ''kaynağı belirsiz para'' ile desteklenmiş!

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın seçim kampanyasının 'kaynağı belirsiz para' ile desteklendiği iddia edildi.

AA25 Ocak 2021 Pazartesi 07:48 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 07:48
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ABD'li medya kuruluşlarından Bloomberg'de yer alan haberde, Biden'ın kampanyasının ismi belli olmayan bağışçılardan gelen 145 milyon dolar ile desteklendiği, Demokratların yıllardır kaynağı belirsiz olan bu bağışlara tepki gösterdiği ifade edildi.

Biden için toplanan bu bağışların, rakibi eski Başkan Donald Trump adına toplanan 28,4 milyon doları gölgede bıraktığı, 2012'de Cumhuriyetçi başkan adayı Mitt Romney için toplanan 113 milyon dolarlık yardımı da aşarak rekor kırdığı belirtildi.

Haberde, Demokratların siyasette kaynağı belirsiz parayı yasaklama hareketinin ön saflarında yer aldığı hatırlatıldı.

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