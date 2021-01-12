Biden'ın yemin töreni öncesi Trump'tan 'acil durum' ilanı

AA 12 Ocak 2021 Salı 07:21 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 07:41

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin yeni başkanı seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'taki göreve başlama töreni için gerekli hazırlıkların yapılması adına federal fonların kullanılmasına yönelik "acil durum" ilan etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın, Biden'ın 20 Ocak'taki göreve başlama töreni için gerekli hazırlıkların yapılması adına bir "acil durum" ilan ettiği belirtildi.

Acil durum çerçevesinde Trump'un, İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Federal Acil Durum Yönetimi Ajansını (FEMA) gerekli tüm acil ihtiyaçların karşılanması ile görevlendirdiği kaydedildi.

Trump'ı destekleyen on binlerce gösterici 6 Ocak'ta Washington'daki Ulusal Park'ta toplanmış ve ABD Kongresine yürümüştü.

Polis barikatlarını aşan bir grup gösterici Kongreye girmiş ve ülkede infiale yol açan görüntüler ortaya çıkmıştı.

Çıkan çatışmalarda biri polis 5 kişi ölmüş ve olayların bastırılması için Kongreye ABD Ulusal Muhafız birlikleri sevk edilmişti.

Olayların ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e olayları azmettirdiği gerekçesi ile Trump'ı Anayasanın 25. Maddesi kapsamında görevden alması çağrısında bulunmuştu.

Demokratlar bugün de Trump'a yönelik azil sürecinin başlatılması için karar tasarısı sunmuştu.

TRUMP VE PENCE, KONGRE BASKINININ ARDINDAN İLK KEZ BİR ARAYA GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, geçen haftaki Kongre baskınının ardından ilk kez bugün Beyaz Saray'da bir araya geldiği ve baskını yapan kişilerin kendilerini temsil etmediğini vurguladıkları bildirildi.

Amerikan basınının Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Trump ve Pence'in bugün Oval Ofis'te bir araya geldiği belirtildi.

Basına yazılı açıklama yapan bir yetkili, "Trump ve Pence iyi bir konuşma yaptı." ifadesini kullandı.

Trump ve Pence'in gelecek hafta görevin Joe Biden ve ekibine devredilmesini de ele aldığına işaret eden yetkili, "İkili, geçen hafta kanunları çiğneyen ve ABD Kongresini basan kişilerin, 75 milyon Amerikalı tarafından desteklenen 'Önce Amerika' politikasını yansıtmadığını bir kez daha vurguladı." ifadesine yer verdi.