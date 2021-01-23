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Dünya

Biden'ın yemin töreni sonrası ABD bu fotoğrafı tartışıyor

ABD'de Senatör Bernie Sanders'ın yeni Başkan Biden'ın yemin törenindeki oturuşu konuşulmaya devam ediyor.

AA23 Ocak 2021 Cumartesi 08:35 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 08:35
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ABD'de Başkan Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreninde, Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın sandalyenin üzerinde ellerini önünde birleştirerek oturduğu poz sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Washington'da soğuğun da etkisiyle Kongrenin önündeki bir sandalyede düşünceli bir şekilde oturan Sanders'ın fotoğrafı, sosyal medyada birçok fotomontaja konu oldu.

Çeşitli mizah sitelerinde de paylaşılan fotomontaj fotoğraflar, milyonlarca kişi tarafından paylaşıldı.

Öte yandan Sanders'ın fotoğraflarda elindeki eldivenlerinin tarzı da çokça konuşuldu. Washington Post'un haberine göre Sanders'ın eldivenleri, eski kazakları değerlendiren bir ilkokul öğretmeni tarafından kendisine hediye edildi.

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