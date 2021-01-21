Biden'ın yemin töreninde el bastığı İncil'in sırrı

21 Ocak 2021 Perşembe 11:40 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 12:07

ABD’nin yeni başkanı Joe Biden, geçtiğimiz gün Washington DC’de yemin ederek görevine başladı.

Baş yargıç John Roberts’in önünde yemin eden Biden’ın el bastığı İncil'i First Lady Jill Biden tuttu.

Yeni First Lady’nin tuttuğu İncil'in ise tarihi bir hayli eskiye dayanıyor.

NTV'de yer alan habere göre, Üzerinde Kelt haçı bulunan İncil, 1893 yılından bu yana Biden ailesinde bulunuyor.

Joe Biden tarafından ilk olarak 1973 yılındaki Senato yemin töreninde kullanılan İncil, Biden ailesi tarafından önemli günlerde kullanılıyor.

Joe Biden tarafından 2009 ve 2013 yıllarında başkan yardımcısı olarak yaptığı yeminlerde de kullanılan İncil hakkında Biden, "Bu bizim için aile yagidarı. Her önemli tarih oradadır. Örneğin, ne zaman bir şey için yemin etsem bu tarih İncil'de yazılmış demektir” demişti.

Üzerinde Kelt haçı bulunan İncil, Biden için o kadar önemlidir ki, 2009 yılında Senato’da yemin edeceği sırada İncil orada olmadığı için yemin töreni ertelenmişti.

İncil, Biden'in hayatını kaybeden oğlu Beau Biden tarafından da kullanılmıştı. Beau Biden, 2007'de Delaware'nin başsavcısı olarak yemin ettiği sırada da aile yagidarı İncil'i kullanmıştı.

KELTLER KİMDİR ?

İncilin üzerinde bulunan Kelt haçı da ilk çağ döneminde Avrupa da yaşamış kavimlerden biri olan Keltlerden geliyor.

Cesur, savaşçı, erdemli anlamına gelen Kelt kelimesi ilk kez Yunanlı tarihçi Hecataeus tarafından M.Ö. 517 yılında yunan mitolojilerinde geçmektedir.

M.Ö 2000 yıllarında Keltler, anavatanları olan Orta Avrupadan göç etmişlerdir. Çoğu İspanya, Galya ve Britanya adalarına yerleşmiştir. Bünyelerinde birçok özelliği barındırmaktadırlar. Savaşçı kişiliklerinin yanında döneme göre gelişmiş av taktikleri vardı. Aynı zamanda tarım alanında da çok gelişmişlerdir.

Keltler, dini inanış olarak ürünlerinin koruyucusu saydıkları kır tanrılarına tapmaktadırlar. Geleneklerinin koruyucusu olan kahin ve yargıç nitelikli drüitlere yani din adamlarına inanırlardı. Drüitler himayesinde yaşamlarını sürdürürlerdi.

Keltler dini inanışlara çok önem verirlerdi. Din onlar için bir amaçtı. Keltlerin inanışına göre at eti yenilmezdi. Keltlerde yazılı bir kültür bulunmamaktadır. Durid denen rahipler halkı yönetir ve şiirler yazardı. Keltlerin dini çok tanrılı dinlerdendir. Onların en önemli tanrısı güneş tanrısıdır. Adı Lugus’dur. Günümüzde Lugus, Apollon ile özdeşleştirilmiştir.

Günümüzde İrlanda, İskoçya, Galler, Man Adası, Breton ve Cornwall Kelt Uygarlıkları olarak kabul edilirken milattan sonra 100 yıllarında Romalılar tarafından yıkılmışlardır. Genel anlamda Ortaçağa kadar yaşamıştır. Ama yapılan araştırmalarda günümüzde bile Breton ve İrlanda bölgelerinde bu uygarlığın kısmen varlığından söz edilmektedir.