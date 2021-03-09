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Dünya

Canlı yayında zor anlar! Bir anda kekelemeye başladı: Şeye şeye... Eski general...

ABD Başkanı Joe Biden, Savunma Bakanı'nın ve bakanlığın ismini unuttu. Bu unutkanlık Amerikan basınında gündem oldu. Joe Biden, 'Şeye şeye... Eski general, ona sürekli general diyip duruyorum. Benim, benim... Şu üniformanın başındaki adama (Savunma Bakanı) yaptığı her şey için teşekkür ettiğimizden emin olmalıyız' dedi.

HABERİN
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09 Mart 2021 Salı 13:12 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 13:22
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ABD Başkanı joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Beyaz Saray'da biraraya geldi.

Biden, kadınların Amerikan ordusuna katkılarını, "Kadınlar savaşçıdır, kadınların ordumuzda görev almaları bizi daha güçlü kılıyor" sözleriyle anlattı.

Biden'ın, Savunma Bakanı'ndan bahsederken ismini unutması ve Pentagon'a ne denildiğini hatırlayamaması, Amerikan basınının gündeminde yer aldı.

Biden'ın zor anları! Bir anda kekelemeye başladı: Şeye şeye...

Joe Biden, "Şeye şeye... Eski general, ona sürekli general diyip duruyorum. Benim, benim... Şu üniformanın başındaki adama (Savunma Bakanı) yaptığı her şey için teşekkür ettiğimizden emin olmalıyız" dedi.

2 KADIN KOMUTAN, ORDU KOMUTANLIĞINDA GÖREVLENDİRİLDİ

TRT Haber'in aktardığı habere göre, Biden, yeni bir görevlendirmeye de imza atarak, orgeneralliğe yükselen iki kadın komutanı ordu komutanlıklarının başına getirdi.

Hava Kuvvetleri generallerinden Jacqueline Van Ovost ABD Ordusu Ulaştırma Komutanı, General Laura Richardson ise Güney Komutanı olarak atandı.

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