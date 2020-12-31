İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2020 Perşembe / 16 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4131
  • EURO
    9,1217
  • ALTIN
    450.739
  • BIST100
    1474.13
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bilanço açıklandı: Keşmir'de 474 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Bilanço açıklandı: Keşmir'de 474 kişi hayatını kaybetti

Keşmir'in Mazlum Sesleri Yasal Forumu (LFOVK), Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bu yıl Hint güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında yaşanan çatışmada 474 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

AA31 Aralık 2020 Perşembe 11:23 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 11:23
ABONE OL

LFOVK'nin Cammu Keşmir’de insan hakları durumu üzerine yayımladığı bir raporda, 1 Ocak- 30 Aralık'ta Hindistan güvenlik güçleri tarafından 2 bin 773 kişinin gözaltına alındığı, tutuklandığı ve hapse atıldığı belirtildi.

Bu yıl çatışmalarda 474 kişinin öldürüldüğü kaydedilen raporda, bu kişilerin 177'sinin Hint askeri, 232’sinin direnişçi olduğundan şüphelenilen kişiler, 65’inin de herhangi bir hukuki yargılanmaya tabi tutulmadan katledilen siviller olduğu vurgulandı.

Raporda, Hint güçleriyle direnişçiler arasında 124 çatışma yaşandığı ve 657 eve Hint güçleri tarafından zarar verildiği aktarıldı.

- "Gazeteciler baskıyla karşılaşıyor"

Bölgede yerel ve uluslararası medyaya çalışan gazetecilerin Hint güvenlik güçleri tarafından baskı, taciz ve sindirme hareketleriyle karşı karşıya kaldığı ifade edilen raporda, çok sayıda gazetecinin de tutuklamalara maruz kaldığının altı çizildi.

Raporda yüksek hızlı internet hizmetinin yasaklanmasına devam edildiğine, Cammu Keşmir'de bilgiye erişim hakkının “Hindistan'ın Keşmirlilere bütünüyle saldırılarının bir parçası olarak ciddi şekilde sınırlandığına işaret edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.