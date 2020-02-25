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Dünya

Japonya'da karantina gemisinden 1 kişi daha hayatını kaybetti

Japonya'da korona virüsü nedeniyle iki hafta süreyle karantina altında tutulan gemiden 1 yolcunun daha hayatını kaybettiği açıklandı.

IHA25 Şubat 2020 Salı09:13 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 09:13

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle endişenin arttığı Japonya’da virüs bilançosu ağırlaşıyor. Japon devlet haber ajansından yapılan açıklamada, daha önce karantina altındaki gemiden tahliye edilerek hastaneye kaldırılan 1 yolcunun daha hayatını kaybettiği belirtildi. 80’li yaşlarda bir erkek olduğu belirtilen yolcunun daha önce gemide yapılan testlerde pozitif sonuç verdiği öğrenildi.

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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle Japonya’da 2 hafta süreyle karantinaya alınan gemideki yolcular geçtiğimiz çarşamba itibariyle tahliye edilmiş, şimdiye dek gemiden 691 kişide korona virüsüne rastlanmıştı. Daha önce korona virüsü nedeniyle hastaneye kaldırılan 3 yolcu hayatını kaybetmişti. Doğrulanan son vaka ile birlikte, gemi yolcuları arasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e, Japonya’daki toplam ölü sayısı ise 5’e yükseldi.

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