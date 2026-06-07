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Dünya

Bilanço ağırlaşıyor! İşgalci İsrail'in hedef aldığı noktada can kaybı

Gazze Şeridi'nin Khan Yunis kentinde bir polis noktasını hedef aldığı bildirilen işgalci İsrail saldırısında ilk belirlemelere göre 4 Filistinli yaşamını yitirdi, en az 10 kişi yaralandı.

AA7 Haziran 2026 Pazar 15:04 - Güncelleme:
Bilanço ağırlaşıyor! İşgalci İsrail'in hedef aldığı noktada can kaybı
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Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail güçlerinin Han Yunus kentinin Mevasi'ye bağlı Nas bölgesini bombaladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 Filistinli hayatını kaybetti, en az 10 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'ndeki Emniyet Genel Müdürlüğü, bombardımanın Han Yunus'un Mevasi bölgesindeki bir polis noktasını hedef aldığını bildirdi.

Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtilen açıklamada net bir rakam verilmedi.

İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen neredeyse her gün bölgeye saldırılar düzenliyor.

  • Gazze Şeridi
  • Khan Yunis
  • İsrail saldırısı

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