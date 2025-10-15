Mısır'daki Gazze Zirvesi'nde yaşananlar dünya medyasındaki gündemini koruyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu resti, Meloni ve diğer liderlerle sohbeti, toplantıda imzalanan anlaşma kadar ABD Başkanı Trump ile Macron arasında yaşananlar da gündem oldu.

İngiliz basını, iki liderin tokalaşma sırasında tartıştığını ve Trump'ın Macron'u tehdit ettiğini öne sürdü.

TOKALAŞMA ANLARI BİLEK GÜREŞİNE BENZETİLDİ

Trump ve Macron arasındaki tokalaşma, yaklaşık 30 saniye boyunca devam etti. İki liderin birbirlerinin elini sıkıca kavraması ve bir süre bırakmaması güç gösterisi olarak algılandı.

Öte yandan liderlerin tokalaşması da, bilek güreşine benzetildi.

"MACRON TEHDİT EDİLDİ" İDDİASI

İki liderin tokalaşma sırasında ne konuştuklarına dair net bir bilgi olmasa da, vücut dilleri ve el sıkışmanın gerginliği, aralarında bir anlaşmazlık veya tartışma olduğu iddialarını güçlendirdi.

İngiliz Daily Mail gazetesi, söz konusu konuşmaları dudak okuma yöntemi kullanarak anlamaya çalıştı.

Gazetenin haberine göre, Trump, Macron'a önce 'Seni görmek güzel, sen de aynı fikirde misin?' diyor.

Macron'un yanıtının ardından Trump bu kez, 'Samimi misin?' diye soruyor. Macron da 'Tabiki' diye yanıt veriyor.

Ardından iki lider, el sıkışmayı bırakıp, birbirlerinin ellerini daha sıkı kavrıyor.

"BENİ İNCİTTİN"

Daily Mail'e konuşan dudak okuma uzmanına göre, Macron'u kendisine çeken Trump 'Beni incittin' diyor. Ardından Macron 'Biliyorum' diye yanıtlıyor.

Gazetenin haberine göre, Trump en sonunda Macron'a 'Barış yapıyorum' derken, Macron ise, 'Hadi oradan' diyerek Trump ile alay ediyor.

TRUMP MACRON'U TEHDİT ETTİ İDDİASI

Ancak Trump Macron'u tehdit ederek, 'Ben sadece beni incitenleri incitirim' diyor. Son olarak Macron, 'Bunu göreceğiz' deyince Trump da 'Göreceksin' yanıtını veriyor.