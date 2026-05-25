ABD merkezli CBS yayın kuruluşu, ABD-İran müzakereleri ile ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

ABD istihbarat kaynaklarına dayandırılan habere göre; İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in güvenlik gerekçesiyle gizli bir yerde saklandığı ve dış dünyayla iletişimini yalnızca karmaşık bir haberci ağı üzerinden sağladığı öne sürüldü.

İranlı üst düzey yetkililerin dahi olağanüstü güvenlik önlemleri nedeniyle Hamaney ile doğrudan iletişim kuramadığı, bunun da ABD-İran arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik müzakere sürecini yavaşlattığı aktarıldı. İsmi açıklanmayan bir ABD'li yetkili, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Müzakerelerde sürekli olarak 'Dini Lider çerçeveyi onayladı' ya da 'Nihai anlaşma maddeleri için geri dönüş bekliyoruz' gibi açıklamalar duyulmasının sebebi bu. Kendisine ulaşan her bilgi eskimiş oluyor ve verdiği yanıtlarda ciddi bir gecikme yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

"ÜST DÜZEY KOMUTA KADEMESİ DE SIĞINAKLARDA KALDI"

Ayrıca İran rejiminin üst düzey komuta kademesinin de haftalarca sığınaklarda kaldığı ve tespit edilme riski nedeniyle birbirleriyle iletişim kurmaktan kaçındıkları öne sürüldü. İsmi açıklanmayan bir diğer yetkili, İran yönetimindeki iletişim kopukluğuna dikkat çekerek, "Kendi aralarında nasıl iletişim kuracaklarını çözmeye çalışmalarını izlemek neredeyse bir durum komedisi izlemek gibi. Tamamen bezmiş durumdalar" değerlendirmesinde bulundu.