İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mayıs 2025 Perşembe / 2 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,1085
  • EURO
    44,6424
  • ALTIN
    4175.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bilim adamları Amerika'da 6 bin yıllık gizemli insan grubu keşfetti
Dünya

Bilim adamları Amerika'da 6 bin yıllık gizemli insan grubu keşfetti

Bilim insanları, günümüz Kolombiyası'nda 6 bin yıl önce yaşamış, Amerika kıtalarının bilinen soy ağaçlarıyla bağlantısı olmayan gizemli bir insan grubunu keşfetti. Bu yeni grubun izleri antik DNA analizleriyle ortaya çıktı.

AA29 Mayıs 2025 Perşembe 21:37 - Güncelleme:
Bilim adamları Amerika'da 6 bin yıllık gizemli insan grubu keşfetti
ABONE OL

Science Advances dergisinde yayımlanan makaleye göre, araştırmacılar, insanların binlerce yıl önce Amerika kıtasına nasıl yayıldığını araştırdı.

Araştırmacılar, antik DNA incelemeleri sonucu 6 bin yıl önce Kuzey Amerika ile Güney Amerika arasındaki kara köprüsüne yakın alan olarak değerlendirilen günümüz Kolombiya'sının Bogota kentinin yüksek platolarında yaşayan yeni bir antik avcı-toplayıcı grubu keşfetti.

Söz konusu grubun Kuzey Amerika'daki antik yerli Amerikalıların soy ağacından gelmediğini belirleyen araştırmacılar, ayrıca antik veya günümüz Güney Amerikalı insan kökenleriyle de bir bağlantısının bulunmadığını fark etti.

Daha sonra bu antik grubun yok olduğunu ve genetik olarak farklı bir insan grubunun bölgede yaşamaya başladığını belirten araştırmacılar, onları yok eden şeyin tam olarak ne olduğunu konusunda ise henüz net bir görüşleri olmadığını kaydetti.

'BAŞKA BİR SOY OLDUĞUNA İNANMIYORDUK'

Florida Atlantic Üniversitesi'nden arkeolog Andre Luiz Campelo dos Santos, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, "Bu beklenmedik bir durum. Bu noktaya kadar, Güney Amerika'da ortaya çıkacak başka bir soy olduğuna inanmıyorduk." ifadesini kullandı.

Campelo dos Santos, Güney Amerika'daki daha fazla geni analiz etmenin, bu yeni grubun gerçekten yok olup olmadığını veya büyük gruplara karışıp başka yerlerde onların soyundan gelenlere dair kanıt olup olmadığını doğrulamaya yardımcı olacağını belirtti.

ÖNERİLEN VİDEO

Karşıdan karşıya geçen kadına önce çarptı sonra kaçtı! İşte saniye saniye o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.