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Dünya

Bilim insanları çağrı yaptı: Aşı yapılan gençler kasten koronavirüse maruz bırakılsın

Bilim insanları, koronavirüse karşı geliştirilen aday aşıların denendiği genç gönüllülerin, virüse maruz bırakılması çağrısında bulundu. Bu uygulamanın sağlık risklerinin çok düşük ancak topluma faydalarının çok büyük olacağı vurgulandı.

AA16 Temmuz 2020 Perşembe 13:00 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 13:00
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BBC'nin haberine göre, 15'i Nobel ödüllü 100'den fazla önde gelen bilim insanın yer aldığı 1 Day Sooner kuruluşu, ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinin Başkanına hitaben açık bir mektuba imza attı.

Bilim insanları, aşı yapılan genç sağlıklı gönüllülerin kasten virüse maruz bırakılması istedi. Bu uygulamanın sağlık risklerinin çok düşük ancak topluma faydalarının çok büyük olacağı vurgulandı.

İmzacılar arasında prototip Kovid-19 aşılarından birine sahip olan Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsünün yöneticisi Profesör Adrian Hill de yer aldı.

Hill, söz konusu meydan okuma deneylerinin "gelecek aylarda" yapılabileceğini belirtti.

Dünyada halen Kovid-19'a karşı 23 aday aşının klinik deneyleri yürütülüyor.

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