Bilim insanları, ilk defa bir kırmızı üstdev yıldızın son anlarını gözlemledi

AA 7 Ocak 2022 Cuma 16:33 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 16:33

Astrophysical Journal'da yayımlanan makaleye göre, Northwestern Üniversitesi ile California Üniversitesinden araştırmacılar, Dünya'dan 120 milyon ışık yılı uzaklıktaki kırmızı üstdev yıldızın son 130 gününü gözlemleme imkanı buldu.

Hawaii Üniversitesi Astronomi Enstitüsünce 2020'de gökyüzünde çok ışık yayan bir kırmızı üstdev yıldız tespit edildi. Astronomlar, 16 Eylül'de süpernova SN2020tlf'nin ışığının Dünya'ya ulaşmasıyla alarma geçti, birçok teleskop kullanarak birçok dalga boyutunda yıldızın son 130 gününü gözlemleyebildi.

Hawaii Maunakea'daki WM Keck Gözlemevi'nin Düşük Çözünürlük İmgeleme Görüngeölçer'ini kullanan astronomlar, patlama sırasında yıldızı çevreleyen yoğun yıldız çevresi materyalin doğrudan kanıtını buldu.

Bilim insanları, dev kütleli yıldızların evrimlerinin son yıllarında oldukça serbest hareket ettiklerini ancak yeni gözlemlerinin, bazı yıldızların son zamanlarında iç yapılarında ciddi değişimler geçirdiğini gösterdiğini aktardı.

Araştırmanın başyazarı Wynnn Jacobson-Galan, gözlemlerinin dev kütleli yıldızların ölmeden önceki son anlarına dair anlayışlarında önemli dönüm noktası olduğunu belirterek, "Bir kırmızı üstdev yıldızda, süpernova öncesi aktivite doğrudan gözlemlenmemişti. İlk defa bir üstdev yıldızın patlamasını izledik." ifadesini kullandı.