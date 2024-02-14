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Dünya

Bilim insanları kutup ayılarının açlık karşısında hayatta kalma ihtimallerinin düştüğünü belirtti

Bilim insanları, Kuzey Buz Denizi'ndeki buzul erimelerine avlanma yöntemlerini adapte etmekte güçlük yaşayan kutup ayılarının, açlıkla karşı karşıya kaldığını gözlemledi.

AA14 Şubat 2024 Çarşamba 12:28 - Güncelleme:
Bilim insanları kutup ayılarının açlık karşısında hayatta kalma ihtimallerinin düştüğünü belirtti
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BBC'nin haberine göre, Kanadalı ve ABD'li araştırmacılar, erimeye devam eden Kuzey Buz Denizi'nde kutup ayılarının avlanma örüntülerinin iklim değişikliğine adaptasyonunu inceledi.

Araştırma kapsamında, kan örneği alınan ve tartılan 20 kutup ayısı, 3 sene boyunca GPS ve kameralı tasmalarla takip edildi.

Kanada'nın Manitoba eyaletinin batısında araştırmalarını yürüten bilim insanları, bölgede deniz buzulunun tamamen eridiği zaman aralığının, 1979-2015 döneminde 3 hafta daha arttığını gözlemledi.

Kutup ayılarının avlanma dönemi olan ilkbahar sonu yaz başında iklim değişikliği nedeniyle deniz buzullarının çoğunlukla eridiğini vurgulayan araştırmacılar, bu türün uzun saatler yüzdükten sonra buldukları avı yiyemeyecek kadar yorgun düştüğünü ortaya koydu.

Deniz buzulunun tamamen eridiği yaz aylarında av bulmak için yüzen veya yemiş, kuş yumurtası ve otla beslenen 19 kutup ayısı, günde ortalama 1 kilogramla dönem sonunda vücut kütlesinin yaklaşık yüzde 11'ini kaybetti.

Buna karşın zamanının çoğunu dinlenerek harcayan ve rastladığı bazı ölmüş hayvan kalıntılarıyla beslenen 20'nci kutup ayısı ise dönem sonuna kadar 32 kilogram aldı.

"AÇLIK KARŞISINDA HAYATTA KALMA İHTİMALLERİ DÜŞTÜ"

Buzul erime oranlarının artması nedeniyle ayıların daha fazla yüzerek efor sarf ettiğine işaret eden araştırma yazarlarından Anthony Pagano, "Bir ergen dişi kutup ayısı, karşılaştığı beyaz balina ölüsünden birkaç ısırık aldıktan sonra üzerinde uyumaya başladı." ifadesini kullandı.

Pagano, kutup ayılarının erime nedeniyle benimsedikleri farklı avlanma stratejilerinden verim alamadığını ve açlık karşısında hayatta kalma ihtimallerinin düştüğünü belirtti.

Araştırmanın sonuçları, "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.

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