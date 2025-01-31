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Dünya

Bilim insanları, Samanyolu'nun 30 katı büyüklüğünde dev radyo galaksi keşfetti

Bilim insanları, Samanyolu Galaksisi'nin 30 katı büyüklüğünde ve 3 milyon ışık yılı uzunluğundaki yeni bir radyo galaksi keşfetti.

AA31 Ocak 2025 Cuma 11:06 - Güncelleme:
Bilim insanları, Samanyolu'nun 30 katı büyüklüğünde dev radyo galaksi keşfetti
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Güney Afrika'daki MeerKAT teleskobundan yapılan gözlemle, astronomlar, 3 milyon ışık yılına kadar uzanan ve devasa plazma jetleriyle Samanyolu Galaksisi'nin 30 katı büyüklüğünde yeni bir radyo galaksinin varlığını gün yüzüne çıkardı.

Astronomlar, bu yeni dev galaksiye Afrika yerel dillerinden "isiZulu ve isiXhosa"da "sorun" anlamına gelen "Inkathazo" adını verdi.

Araştırma ekibinden Cape Town Üniversitesinde yüksek lisans öğrencisi Kathleen Charlton, "Yeni galaksiye 'sorun' anlamına gelen 'Inkathazo' adını verdik çünkü burada olup bitenlerin ardındaki fiziği anlamak biraz zahmetli oldu." dedi.

Radyo galaksileri, merkezlerinde süper kütleli kara delikler barındıran ve radyo frekanslarında parlayan devasa plazma jetleri yollayan kozmik yapılar olarak tanımlanıyor.

Bu tür galaksilerin 2 milyon ışık yılından daha büyük olanlarına ise "dev radyo galaksileri" (GRG) deniyor.

Inkathazo Galaksisi'nin plazma jetlerinin normalde düz bir şekilde uzanması beklenirken astronomlar, bir jetin şeklinin bükülmüş durumda olduğunu belirtti.

Öte yandan, astronomlar, Inkathazo'nun bulunduğu galaksi kümesinin bu tür dev galaksilerin oluşumunu engelleyen koşullara sahip olması gerektiği ancak Inkathazo'un sıra dışı şekilde büyüdüğünü bunun da yeni soruları akıllara getirdiğini ifade etti.

Ayrıca, MeerKAT teleskobu ile yapılan incelemelerde, Inkathazo'nun plazma yaşlarını haritalandırılarak bazı elektronların gizemli bir şekilde enerji elde ettiği görülürken bunu ise Inkathazo'nun çevresindeki sıcak gazlarla etkileşime giren jetlerin sağlamış olabileceği kaydediliyor.

Araştırmanın sonuçları, Kraliyet Astronomik Derneğinin Monthly Notices dergisinde yayımlandı.

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