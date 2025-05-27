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Dünya

Bilim insanları tespit etti... Yaşlanmayı geciktiriyor

ABD'de yapılan araştırma, D vitamini takviyesinin hücrelerin yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğini ortaya koydu. Bu bulgu, yaşlanma karşıtı tedavilerde yeni bir umut olabilir. İşte detaylar...

AA27 Mayıs 2025 Salı 15:35 - Güncelleme:
Bilim insanları tespit etti... Yaşlanmayı geciktiriyor
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ABD'de bilim insanları, D vitamini takviyesinin hücresel yaşlanmayı yavaşlatabileceğini tespit etti.

D vitamini takviyesinin yaşlanma üzerindeki etkilerini incelemek isteyen bilim insanları, 1054 kişinin akyuvarlarındaki "telomer" adı verilen genetik yapıların uzunluğunu 4 yıl boyunca takip etti.

Bilim insanları, çalışma başlangıcında, çalışmanın 2'nci ve 4'üncü yıllarında telomer uzunlukları ölçülen katılımcılara her gün 2 bin IU D vitamini ve 1 gram Omega 3 yağ asidi verdi.

Çalışma sonucunda, günlük 2 bin IU D vitamini takviyesi alan kişilerin telomer kısalmasının yavaşladığını belirten bilim insanları bunun biyolojik yaşlanmanın yavaşladığı anlamına geldiğini aktardı.

Bilim insanları D vitamini takviyesinin, yaşla birlikte görülen hücresel aşınmayı ortalama 3 yıl kadar geciktirebileceğini ortaya koydu.

Öte yandan, bilim insanları çalışmada test edilen Omega-3 takviyesinin telomer uzunluğu üzerinde bir etkisi olmadığını kaydetti.

Araştırmanın bulguları "The American Journal of Clinical Nutrition" dergisinde yayımlandı.

  • d vitamini
  • yaşlılık
  • hücresel yaşlanma

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