24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0248
  • 6,7554
  • 250.39
  • 87.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Bilim insanları yaşayan organizma üretti

Bilim insanları DNA´sı tamamiyle insan tarafından yazılan yaşayan bir organizma üretmeyi başardıklarını duyurdu.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cambridge Üniversitesi´nden araştırmacılar E koli (Escherichia coli) adı verilen bakterinin DNA´sını yeniden yazarak yaşayan bir bakteri üretmeyi başardıklarını açıkladı.
 
Laboratuvarda sentetik versiyonu yapılan E koli organizması genellikle toprakta ve insan bağırsaklarında bulunuyor
 
Bu bakterinin sentetik genomdan dört kat daha büyük olduğu ve daha önce üretilenden daha karmaşık olduğu ifade edildi.
 
New York Times gazetesinin aktardığı haberde, bakterinin canlı olduğu ve yavaş bir biçimde çoğaldığı ancak hücrelerinin yeniden yapılandırılan genetik kod ile benzer proteinler üreterek yeni biyolojik kurallara göre işlediği ifade edildi.
 
Bu sentetik bakterinin yaşayan fabrikalar olarak değerli moleküller üretmek için yol gösterebileceği; aynı zamanda genetik kodların yaşamın başladığı dönemlerde nasıl meydana çıktığı konusunda ipuçları verebileceği belirtiliyor.
 
Cambridge Üniversitesi´nden moleküler biyolog Jason Chin, çalışmasında bütün yaşayan canlıların neden genetik bilgilerinin kafa karıştıcı bir şekilde kodlandığını anlamaya çalıştığını belirtti.

´Yaşayan bir sanatçıya ait en pahalı eser´ rekorunu kırdı!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çin’den Türkiye açıklaması

Çin’den Türkiye açıklaması

Başına gelenler herkesi şoke etti: Halen gülüyorum, çok komik…

Başına gelenler herkesi şoke etti: Halen gülüyorum, çok komik…

Game of Thrones hayranlarından HBO'ya öfkeli mektup

Game of Thrones hayranlarından HBO'ya öfkeli mektup

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

HDP’nin bayrak düşmanlığı sürüyor

HDP’nin bayrak düşmanlığı sürüyor

ABD-İran gerilimi... Ürküten senaryo

ABD-İran gerilimi... Ürküten senaryo

İGDAŞ'tan Fatih Portakal'a sert yanıt

İGDAŞ'tan Fatih Portakal'a sert yanıt

4 futbolcu kampanya için kılını kıpırdatmadı!

4 futbolcu kampanya için kılını kıpırdatmadı!
 

POPÜLER HABERLER

´Yaşayan bir sanatçıya ait en pahalı eser´ rekorunu kırdı!

´Yaşayan bir sanatçıya ait en pahalı eser´ rekorunu kırdı!

Dünyanın dört bir yanından şahane bulut manzaraları

Dünyanın dört bir yanından şahane bulut manzaraları

Cristiano Ronaldo, Ramazan'da Müslümanların gönüllerini fethetti

Cristiano Ronaldo, Ramazan'da Müslümanların gönüllerini fethetti

Maaşı düşük emekliye çifte müjde

Maaşı düşük emekliye çifte müjde

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA