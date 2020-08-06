Bilim insanlarından Lübnan'daki patlamayla ilgili çarpıcı açıklama! İddialara da cevap verdiler

star.com.tr 06 Ağustos 2020 Perşembe 12:22 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 12:31

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda meydana gelen patlamada, son verilere göre en az 137 kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi yaralanırken, 300 bin insan evsiz kaldı.

Patlamanın nedeni ile ilgili çeşitli iddialara dolaşırken, Lübnan hükümeti trajediye limanda depolanan ve patlayıcı bir kimyasal bileşik olan 2 bin 750 ton amonyum nitratın neden olduğunu açıkladı.

Business Insider'da yer alan makaleye göre, şehrin belediye başkanının 1945'te Hiroşima ve Nagazaki ile karşılaştırdığı Beyrut patlaması, birkaç yüz ton TNT'nin patlamasına eşdeğer şiddete sahipti.

Kaliforniya'daki Middlebury Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü'nde Nükleer ve Konvansiyonel Silahlar Uzmanı Jeffrey Lewis, patlamanın hasarına, şok dalgasına, sismik sinyallere ve kraterin boyutuna bakılarak patlama şiddetinin 200 ila 500 ton arasıda TNT'nin patlamasına eşdeğer olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

NÜKLEER SİLAH OLAMAZ

Bir nükleer saldırı olabileceği yönündeki iddialara da cevap veren uzmanlar, nükleer patlamalar ile kimyasal patlamalar arasında önemli farklar olduğunu söylüyor.

Amerikan Bilim Adamları Federasyonu'ndan Nükleer Silah Uzmanı Hans Kristensen, 'Patlamanın nedeni nükleer bir silah olsa, basınç dalgası çok daha hızlı yayılırdı. Çünkü kontrolsüz bir nükleer zincir reaksiyonundan enerji salınımı, kimyasal bir patlamadan enerji salınımından çok daha hızlıdır.' dedi.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab daha önce yıkıcı patlamaya, 2014 yılından bu yana limanda bırakılan ve tarımsal gübre olarak kullanılan büyük bir amonyum nitrat deposunun neden olduğunu söylemişti.

Patlama, şehre 10-15 milyar dolar zarar verdi, patlamanın etkisiyle patlama bölgesinden kilometrelerce uzakta bulunan insanlar, 3,3 büyüklüğünde bir deprem hissetti.

Şu ana kadar yapılan çalışmalara göre 137 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı. 300 binden fazla insanın da evsiz kaldığı belirtiliyor.

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