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Dünya

Avustralya'da kaplan köpek balığının dikenli karıncayiyeni kusması bilim insanlarını şaşırttı

Avustralya'da kaplan köpek balığının, dikenli karıncayiyeni yuttuktan sonra bütün olarak kusması bilim insanlarını 'hayrete' düşürdü.

AA6 Haziran 2024 Perşembe 12:05 - Güncelleme:
Avustralya'da kaplan köpek balığının dikenli karıncayiyeni kusması bilim insanlarını şaşırttı
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Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Queensland eyaletinin kuzey kıyısında araştırmalarını yürüten bir grup bilim insanı, 2020-2023 döneminde takibe aldıkları kaplan köpek balıklarından birinin, Mayıs 2022'de bir dikenli karıncayiyeni bütün halinde kusarak çıkardığına tanık oldu.

Bu duruma şahit olanlardan James Cook Üniversitesinden deniz biyoloğu Dr. Nicolar Lubitz, yaptığı açıklamada, olayın kendilerini "hayrete" düşürdüğünü söyledi.

Lubitz, "Benim teorime göre, dikenli karıncayiyen bir adadan diğerine yüzüyordu, muhtemelen yiyecek ya da eş arıyordu, şansı yaver gitmedi ve büyük bir kaplan köpek balığı tarafından yakalandı." ifadesini kullandı.

Olayı "milyonda bir" şeklinde nitelendiren Lubitz, "Çok çeşitli türlerle beslendiklerini biliyoruz ancak menüde bir dikenli karıncayiyen olduğunu kesinlikle düşünmemiştim." dedi.

Lubitz, kaplan köpek balığının, muhtemel boğuşmaya karşı bir "stres tepkisi" olarak dikenli karıncayiyeni yuttuktan sonra sindirim belirtisi göstermeden "1 ya da 2 saatte" geri çıkardığını değerlendirdiklerini söyledi.

Büyük bir kaplan köpek balığının, teknik olarak bir dikenli karıncayiyeni bütün halinde yutabileceğine işaret eden Lubitz, kaplan köpekbalıklarının "fırsatçı bir yırtıcı" olduğunu ve "neyi alt edebileceğini ya da neyi besleyici bulduğunu düşünüyorsa onu yediğini" belirtti.

Lubitz, kaplan köpek balıklarının zaman zaman bu reaksiyonları verdiğini ancak "yiyeceklerini o kadar sık kusmadıklarını" kaydetti.

  • Avustralya
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