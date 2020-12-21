İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2020 Pazartesi / 6 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,677
  • EURO
    9,3772
  • ALTIN
    463.797
  • BIST100
    1380.08
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bill Gates: 2021'in ilk çeyreğinde 6 Kovid-19 aşısı onaylanmış olacak
Dünya

Bill Gates: 2021'in ilk çeyreğinde 6 Kovid-19 aşısı onaylanmış olacak

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 2021'in ilk çeyreğinde 6 Kovid-19 aşısının onaylanmış ve hazır olabileceğini ifade etti.

DHA21 Aralık 2020 Pazartesi 17:49 - Güncelleme: 21 Aralık 2020 Pazartesi 17:49
ABONE OL

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) tüm hızıyla etkisini göstermeye devam ediyor. Microsoft şirketinin kurucularından Bill Gates koronavirüs için geliştirilen aşılara Singapur’da sanal olarak katıldığı Singapur FinTech Festivali’nde konuştu. Bill Gates yaptığı açıklamada, “İlk çeyrekte onaylanmış yaklaşık altı aşı olmasını bekliyorum” dedi. Gates, seçici olarak onaylanmış Pfizer-BioNTech aşısına ek olarak, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax adaylarına da büyük olasılıkla önümüzdeki aylarda onay verileceğini söyledi. Gates, altıncı aşının ismini paylaşmadı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.