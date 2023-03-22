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Dünya

Bill Gates: Yapay zeka, son yıllardaki en önemli teknolojik gelişme

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, yapay zekanın (AI) geliştirilmesinin on yılların en önemli teknolojik ilerlemesi olduğunu söyledi.

22 Mart 2023 Çarşamba 09:56 - Güncelleme:
Bill Gates: Yapay zeka, son yıllardaki en önemli teknolojik gelişme
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Salı günü bir blog yazısı yayınlayan Gates , bunu mikroişlemcinin, kişisel bilgisayarın, internetin ve cep telefonunun üretilmesi kadar temel olarak nitelendirdi.

"İnsanların çalışma, öğrenme, seyahat etme, sağlık hizmeti alma ve birbirleriyle iletişim kurma şeklini değiştirecek" dedi.

Gates'in yazısı ChatGPT'nin yeni güncellemesi ve Google'ın Bard'ı sonrası geldi.

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, doğal, insana benzer bir dil kullanarak çevrimiçi soruları yanıtlamak üzere programlanmış bir yapay zeka sohbet robotu.

Bunun arkasındaki ekip, Ocak 2023'te Microsoft'tan milyarlarca dolarlık bir yatırım aldı ve Gates hala danışman olarak çalışıyor.

Ancak, Google'ın kısa süre önce rakip Bard'ı tanıtmasıyla, mevcut yapay zeka destekli tek sohbet robotu ChatGPT değil.

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