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Dünya

Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle eşi ile birlikte kendisini ABD'deki okyanus kıyısındaki 43 milyon dolarlık lüks malikanesine kapattı.

DHA24 Nisan 2020 Cuma 11:33 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 11:33
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ABD merkezli çok uluslu teknoloji şirketi Microsoft’un kurucusu Bill Gates dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle eşi ile birlikte kendisini ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan okyanus kıyısındaki 43 milyon dolar değerindeki malikanesine kapattı. Gates'in okyanus kenarında karantina sürecine girdiği 43 milyon dolar değerindeki malikanesi ilk kez görüntüledi. 5 bin 800 metrekarelik malikanede bir sera, bir aile konutu ve 2 adet misafir evi yer alıyor.

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Mülkte aynı zamanda 10 kişilik bir jakuzi, ev sineması, cam havuz ve tenis kortu da bulunuyor. ABD’li milyarder T. Boone Pickens'in eski eşi Madeleine Pickens tarafından 2019 yılında 48 milyon dolara satışa sunulan evin Mart sonunda Bill Gates tarafından 43 milyon dolara alındığı tahmin ediliyor. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Roger Stone, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını Bill Gates'in yaratmış olabileceğini öne sürmüştü.

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