Türkiye destekli muhalif gruplar Esed Rejimi'ne yönelik operasyon başlatmadan yaklaşık 5 ay önce düğmeye basıldı. New Lines'a konuşan Esed'e bağlı eski bir subayın itiraflarına göre, Haziran 2024'te 'subaylara bağış' yapıldığı sanılan bir uygulama rejim subayları arasında dolaşmaya başladı.

ESMA ESED'İN VAKFI TAKLİT EDİLDİ

Beşar Esed'in eşi Esma Esed tarafından desteklendiği bilinen sözde insani yardım kuruluşu 'Suriye Kalkınma Vakfı'na aitmiş gibi görünen 'Syria Trust for Development (STFD)' isimli mobil uygulama aracılığıyla, Suriye ordusunda görev alan subaylara bağış adı altında belirli miktarlarda ödemeler yapıyordu.

Vakfın adı ve logosu kullanarak hazırlanan uygulama, kullanıcıya güven veren bir arayüze de sahipti. Uygulama, Suriye Kalkınma Vakfı adına açılan gayriresmi bir Telegram kanalından indirilebiliyordu.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİ KENDİ ELLERİYLE VERDİLER

Sabah'ın haberine göre; Bu mobil uygulama, subaylar arasında hızla yayılmaya başladı. Uygulamayı indiren kullanıcılar, yönlendirildikleri harici web sitesine kişisel bilgilerini girdi. Ancak web sitelerine gömülü şekilde bulunan yaygın bir sosyal mühendislik yöntemi olan 'Phishing (oltalama)' yolu kullanılarak, girilen tüm bilgiler ele geçirildi.

SUBAYLARININ GÜVENİNİ ESMA ESED'DEN SAĞLADILAR

Uygulamayı güvenilir kılan şey ise Esma Esed tarafından desteklenen bir vakfı taklit etmesi oldu. Uygulama geliştiricileri, Esed Rejimi'nin baskıcı tutumundan yararlanarak Esma Esed tarafından desteklenen bir uygulamanın mali trafiğini kimsenin sorgulamaya cesaret edemeyeceğini biliyordu.

Ayrıca uygulamanın herkese açık olması, erişilebilirliği kolay olması ve dolduurlması gereken bölümlerde, "Ne tür bir yardım bekliyorsunuz?", "Bize mali durumunuz hakkında bilgi verir misiniz?" gibi soruların olması uygulama üzerinde şüphe duyulmamasını sağladı.

REJİM SUBAYLARININ 'HARİTASINI' OLUŞTURDULAR

Kendilerine 'bağış' adı altında para yardımı yapılmasını isteyen subaylar, kimlik ve aile bilgilerinin yanı sıra orduda görev yaptıkları kritik pozisyonlara kadar gizli kalması gereken birçok bilgiyi uygulamaya girdi. Böylece uygulamayı geliştiren kişi veya kurum, Suriye Ordusu'nda üst düzey görevlerde bulunan komutanlara, muhabere ve istihbarat subaylarına ait bilgileri kullanarak Rejim Ordusu'nun bir haritasını oluşturdu.

TELEFONLAR CASUS YAZILIMLA İZLENMEYE BAŞLADI

Daha sonra operasyonun ikinci safhasına geçilerek popüler Android gözetleme araçlarından olan SpyMax, subayların telefonlarına gizlice yüklendi.

Bu sayede subayların mikrofonları, kameraları, mesajlaşmaları, galerileri ve hatta anlık konumlarına kadar birçok hassas bilgi artık izlenebiliyordu. Telefonlara APK dosyaları aracılığıyla yayıldığı düşünülen bu casus yazılım sayesinde Esed Ordusu'nun güncel duruma dair dinamik istihbarat elde edilmiş oldu.

OPERASYONU KİM YAPTI?

Profesyonelce yürütülen ve hiçbir şekilde fark edilmeyen bu kapsamlı siber casusluk operasyonunun hangi ülke, kurum ya da kişiler tarafından yürütüldüğü gizliliğini koruyor. Hedef alınan rejim subayı sayısı ise bilinmemekle beraber en az 1.500 olduğu ifade ediliyor.