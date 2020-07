Bin Ladin operasyonunu yöneten emekli amiral konuştu: Bu mesele terörizmden daha büyük bir tehdit

star.com.tr 09 Temmuz 2020 Perşembe 16:53 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 16:56

ABD Donanması Özel Kuvetleri'nden (United States Navy SEALs) emekli olan ve Bin Ladin'e yönelik Neptün'ün Mızrağı operasyonunu yöneten William McRaven ABD'yi defalarca federal hükümet tarafından bilim ve teknoloji eğitimi yatırımlarını ikiye katlamaya çağırdı.

Amiral, bunun yapılmaması halinde ABD'de teknolojik rekabet durgunlaşırken, Çin'in küresel çapta ilerleme kaydedeceğini ileri sürüyordu.

Aspen Fikir Festivali kapsamındaki bir konferansta konuşan McRaven, 'Teksas Üniversitesi'nde, çok sayıda yetkili ve mezunlarımızla toplantılar yaptım. K-12 (üniversite öncesi) eğitimi ile ilgili bu soru her zaman vardı. Her zaman sorarlardı… 1 numaralı ulusal güvenlik sorununuz nedir? Sanırım cevabım her zaman onları şaşırttı. K ila 12 eğitim" derdim...' ifadelerini kullandı.

Mcraven sözlerini şöyle sürdürdü...

Ben buna inanıyorum... Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki genç erkek ve kadınlara fırsat ve kaliteli bir eğitim vermedikçe, ulusal güvenliğimiz hakkında doğru kararları verebilecek doğru insanlara sahip olamayacağımızı kabul ediyorum. Farklı kültürleri anlamayacaklar, farklı fikirleri anlamayacaklar. Eleştirel düşünürler olmayacak. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nde, genç erkek ve kadınlara eleştirel düşünmeyi, küçük dünyalarının dışına bakmayı gerçekten öğreten ve eğiten bir eğitim sistemimiz olmalı. Çünkü bu büyük insanları geliştirmezsek, uzun vadede ulusal güvenliğimiz tehlikede olabilir.

Emekli amiralin savunduğu mesele, 2019 yılında ABD'deki teknolojik durgunluk ve Çin’in yükselişini belgeleyen Dış İlişkiler Konseyi düşünce kuruluşuna sunduğu bir raporu da yansımıştı.

Eğitim uzmanları, Amerika'nın özellikle matematik ve zor bilimlerde azalan eğitim standartlarını yıllarca eleştirdi. 2011 yılında, ABD teorik fizikçi ve popüler bilim adamı Dr. Michio Kaku, ABD eğitim sistemini üçüncü bir dünya ulusuyla karşılaştırdı.

