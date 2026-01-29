İSTANBUL 16°C / 12°C
Dünya

Bin Ukraynalı askerin cenazesi teslim alındı

Ukrayna Savaş Esirleri Koordinasyon Merkezi, savaş sırasında ölen bin askerin cenazesini Rusya'dan teslim aldıklarını açıkladı.

29 Ocak 2026 Perşembe 15:50
Bin Ukraynalı askerin cenazesi teslim alındı
Rusya ile Ukrayna arasında "cenaze" hareketliliği yaşandı. Ukrayna Savaş Esirleri Koordinasyon Merkezi, savaş sırasında ölen bin askerin cenazesini Rusya'dan teslim aldıklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Bugün, Rus tarafının Ukraynalı askerlere ait olduğunu iddia ettiği bin kişinin naaşının Ukrayna'ya iadesini kapsayan çalışmalar gerçekleştirildi" denildi.

Cenazelerin kimlik tespit çalışmalarının başlatıldığı aktarılan açıklamada, sürece destek sağladığı için Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teşekkür edildi.

