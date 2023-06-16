İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2023 Cuma / 28 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6054
  • EURO
    25,8617
  • ALTIN
    1486.4
  • BIST100
    5475.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Binance, Hollanda'dan çekilme kararı aldı

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance, ülkedeki regülasyonlar nedeniyle Hollanda pazarından çekilme kararı aldığını duyurdu.

AA16 Haziran 2023 Cuma 20:47 - Güncelleme:
Binance, Hollanda'dan çekilme kararı aldı
ABONE OL

Şirketten yapılan açıklamada, Binance'nin Hollanda pazarından çekildiği ve Hollanda'da ikamet eden hiçbir yeni kullanıcının kabul edilmeyeceği kaydedildi.

Hollanda'da kayıtlı mevcut kullanıcıların 17 Haziran'da saat 00:00 itibarıyla sadece yatırımlarını çekmelerine izin verileceği belirtilen açıklamada, kullanıcılara, en kısa sürede varlıklarını Binance'den çekmeleri tavsiye edildi.

Açıklamada, "Binance, Hollanda'daki düzenleyici nezdinde kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak kapsamlı bir kayıt sürecindeydi. Hollanda'daki regülasyonlar kapsamında ülkedekilere hizmet vermek için çeşitli yolları denememize rağmen kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak kaydolmamız mümkün olmadı. Binance, Hollanda'dakilere hizmet sağlamak ve gerekli izinleri almak için her türlü çabayı göstermeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Binance'nin, Avrupa Birliği'nin (AB) kara parayla mücadele ve terörün finansmanını önlemeye ilişkin standartlarıyla uyumlu ve çok sayıda AB üyesi ülkede kayıtlı olduğu belirtilen açıklamada, AB'nin yeni kabul ettiği Kripto Para Piyasaları Düzenlemesi (MiCAR) ile uyumlu olmak adına Binance'nin gerekli çalışmaları yapmakta kararlı olduğu vurgulandı.

Çekilmenin gerekli olmasından dolayı Binance'nin hayal kırıklığına uğradığı aktarılan açıklamada, Hollandalı düzenleyicilerle yapıcı ve şeffaf bir şekilde ilişki kurmaya devam edileceği bildirildi.

Açıklamada, Binance'nin Hollanda'da kalan diğer kullanıcılarına, hesaplarının bu karardan nasıl etkileneceğine dair kapsamlı bilgilerin yer aldığı bir e-posta gönderileceği belirtildi.

Hollanda Merkez Bankası (DNB), gerekli kayıtları tamamlamadan işlem yapılmasını sağladığı gerekçesiyle 2022'de Binance'ye 3 milyon 325 bin avro ceza kesmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.