İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2021 Pazar / 8 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2161
  • EURO
    8,5947
  • ALTIN
    404.833
  • BIST100
    1528.99
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bingazi'de 8 çocuğun yaralandığı füze saldırısıyla ilgili inceleme talep edildi
Dünya

Bingazi'de 8 çocuğun yaralandığı füze saldırısıyla ilgili inceleme talep edildi

Libya'nın Bingazi kentindeki sivil yerleşim bölgesine cuma günü yapılan ve 8 çocuğun yaralanmasına neden olan füze saldırısına ilişkin inceleme başlatılması istendi.

AA21 Mart 2021 Pazar 07:40 - Güncelleme: 21 Mart 2021 Pazar 07:42
ABONE OL

Ulusal İnsan Hakları Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Bingazi kentinin Zemzem Mahallesi'ni hedef alan saldırı şiddetle kınandı.

Bingazi Emniyet Müdürü ve avukatlık bürosundan ivedilikle saldırıya ilişkin kapsamlı inceleme başlatılması talep edilen açıklamada, suçluların adalete teslim edilmesi istendi.

Açıklamada, çocukların hedef olmadığı ve tüm zamanlarda korunmaları gerektiği vurgulandı.

Bingazi'deki el-Cela Devlet Hastanesinin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Zemzem Mahallesi'ne füze düşmesi sonucu yaşları 7 ile 16 arasında değişen 8 çocuğun yaralandığı, çocuklardan bazılarının tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirilmişti.

İnsan hakları savunucularına göre, ülkenin doğusundaki Bingazi sık sık Hafter'e bağlı silahlı milislerin güvenlik ihlallerine sahne oluyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.