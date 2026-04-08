  Binlerce ev sular altında! Sel felaketi ülkeye kabus gibi çöktü: 45 ölü
Binlerce ev sular altında! Sel felaketi ülkeye kabus gibi çöktü: 45 ölü

Angola'da şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi.

AA8 Nisan 2026 Çarşamba 22:53 - Güncelleme:
Yerel basındaki haberlere göre, Sivil Koruma ve İtfaiye Hizmetleri, yağışlar sebebiyle meydana gelen son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre yağışlardan 51 bin 275 kişi etkilendi, 9 bin 511 ev sular altında kaldı, 607 ev yıkıldı, 23 okul, 5 sağlık merkezi, 56 elektrik direği zarar gördü ve 35 heyelan meydana geldi.

Başkent Luanda'da 13 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu.

Benguela'da 26 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi kayboldu ve 15 kişi yaralandı.

Cuanza Sul'da 4, Malanje'de 2 kişi hayatını kaybetti. Böylece şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi.

  • angola
  • yağış

