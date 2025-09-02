Binlerce Filistinli İsrail ordusuyla deniz arasında sıkıştı! Açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

İşgal planını devreye sokan İsrail ordusu, Gazze kenti çevresindeki saldırılarını artırarak devam ediyor. Saldırılar, Zeytun, Şeyh Rıdvan, Sadra mahalleleri ve Cibaliya bölgesi gibi Gazze kentinin çevresindeki yerlerde yoğunlaşıyor. İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle yaklaşık 1 milyon kişinin yaşam mücadelesi verdiği Gazze'nin kuzeyinde binlerce kişi bir kez daha yerinden edildi. Yanlarına alabildikleri birkaç eşyayla her gün yüzlerce Filistinli Gazze kenti sahiline göç ediyor.

- SAHİLDE ÇADIR KURACAK YER KALMADI

İsrail'in katliamlarına rağmen Gazze'nin kuzeyini terk etmek istemeyen binlerce Filistinli Gazze kenti sahilinde kurdukları derme çatma çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Saldırıların olduğu mahallelerden sahil bölgesine göç eden Filistinler bulabildikleri boş alanlara derme çatma çadırlarını kurmuş durumda. AA kamerasına yansıyan görüntülerde, Gazze kenti sahilinde neredeyse çadır kuracak alan kalmadığı görülüyor. Her geçen gün giderek artan çadır sayısı, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyinde binlerce Filistinlinin zorla yerinden edildiğini gözler önüne seriyor.

- ÖNLERİNDE İSRAİL ORDUSU, ARKALARINDA DENİZ

Vatanları ile hayatları arasında tercihe zorlanan Filistinliler, 7 Ekim 2023'ten bu yana bitmeyen zorla yerinden edilmeyi bir kez daha yaşıyor. İsrail'in işgal planına rağmen Gazze'nin kuzeyini terk etmek istemeyen Filistinliler, iki ara bir derede kalmış durumda. Önlerinde işgalci İsrail ordusu, arkalarına da Akdeniz olan binlerce Filistinli, alt yapının olmadığı Gazze kenti sahiline sıkışmış durumda. Gazze kenti sahili, 7 Ekim 2023'ten önce İsrail'in hava, kara ve denizden uyguladığı ablukaya rağmen Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin adeta nefes alabildikleri nadir yerlerden biriydi. Bir zamanlar kumsallarında çocukların oynadığı, denize bakan kafeler ve lokantalarla Filistinli ailelere ev sahipliği yapan Gazze kenti sahili bugün itibarıyla derme çatma çadır kente dönüşmüş durumda.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

11:27 İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 13 artarak 130'u çocuk, 361'e yükseldi

11:01 Gazze ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla harekete geçen uluslararası deniz girişimi Küresel Sumud Filosu katılımcıları Tunus'ta toplanmaya başladı.

10:46 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kurmalarıyla bugün toplanarak işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin görüşeceği bildirildi.

10:43 İsrail ordusu, El Halil Belediye Başkanı Teysir Ebu Suneyne'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda Filistinliyi işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde düzenlediği geniş çaplı operasyonlarla gözaltına aldı.

09:59 İsrail'in işgal planını devreye sokmasının ardından artırdığı saldırıları nedeniyle binlerce Filistinli Gazze kenti sahiline sıkışmış durumda.

09:44 Belçika federal hükümeti, Filistin'i tanıma ve İsrail'e yaptırımlar üzerinde anlaştı.

09:10 İsrail ordusunda, Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenleyen Golani Tugayı'dan bir askerin intihar ettiği bildirildi.

02:30 ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresinde İsrail'e verilen desteğin, 20 yıl öncesiyle kıyaslandığında zayıfladığını kabul etti.